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Совкомбанк зафиксировал признаки замедления экономики

Экономика России демонстрирует первые признаки замедления. Об этом заявил заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов, выступая на форуме «Стратегическая сессия финансового рынка».

Источник: Market Power

Среди ключевых сигналов замедления Автухов выделил снижение потребительского и делового спроса. По его словам, розничные продажи и инвестиционные планы компаний показывают сдержанную динамику. Также наблюдается замедление кредитной активности. Корпоративный сектор сократил интерес к заимствованиям и предпочитает увеличивать ликвидные резервы. Объемы новых кредитов крупного бизнеса снизились на 15−20% по сравнению с пиковыми значениями 2023 года.

Кроме того, смягчается ситуация на рынке труда. Острый кадровый дефицит, наблюдавшийся в 2023 — начале 2024 годов, постепенно ослабевает. Количество открытых вакансий в ключевых секторах уменьшилось на 10−12%. Автухов отметил, что наблюдается «комплексная нормализация», но говорить об устойчивом тренде пока рано.

По словам Автухова, компании пересматривают сроки крупных инвестиционных проектов. Рынок долга остаётся активным, зафиксированы рекордные заимствования в первом квартале 2024 года, однако процентные ставки остаются высокими. В такой ситуации, как отметил представитель Совкомбанка, выгоднее планово выходить на рынок заимствований, придерживаясь стратегии «дают — бери». Автухов сравнил текущую ситуацию с самолетом, который начал снижение, отметив, что «мы, как пассажиры, пока не чувствуем снижения, но высота уже уменьшается».