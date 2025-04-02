Совкомбанк зафиксировал признаки замедления экономики

По словам Автухова, компании пересматривают сроки крупных инвестиционных проектов. Рынок долга остаётся активным, зафиксированы рекордные заимствования в первом квартале 2024 года, однако процентные ставки остаются высокими. В такой ситуации, как отметил представитель Совкомбанка, выгоднее планово выходить на рынок заимствований, придерживаясь стратегии «дают — бери». Автухов сравнил текущую ситуацию с самолетом, который начал снижение, отметив, что «мы, как пассажиры, пока не чувствуем снижения, но высота уже уменьшается».