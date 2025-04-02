Сийярто: Венгрия и Сербия в конце года начнут строить нефтепровод для поставок из РФ

Глава МИД отметил, что в среду венгерская компания MOL представила правительствам двух стран технико-экономическое обоснование этого проекта. Кроме того, в последние недели обе стороны предприняли важные шаги, в том числе в области территориального планирования, необходимые для сооружения нефтепровода. «Таким образом, строительство может быть начато физически в конце этого — начале следующего года, что приведет к созданию нового нефтепровода между двумя странами, который будет полностью введен в эксплуатацию к 2028 году», — сказал Сийярто.