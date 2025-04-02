Сийярто: Венгрия и Сербия в конце года начнут строить нефтепровод для поставок из РФ

БЕЛГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Венгрия и Сербия планируют начать в конце 2025 года строительство нефтепровода между двумя странами, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Белграде с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
Глава МИД отметил, что в среду венгерская компания MOL представила правительствам двух стран технико-экономическое обоснование этого проекта. Кроме того, в последние недели обе стороны предприняли важные шаги, в том числе в области территориального планирования, необходимые для сооружения нефтепровода. «Таким образом, строительство может быть начато физически в конце этого — начале следующего года, что приведет к созданию нового нефтепровода между двумя странами, который будет полностью введен в эксплуатацию к 2028 году», — сказал Сийярто.
Он пояснил, что по этому маршруту в Сербию транзитом через Венгрию будет поступать нефть, которая идет в Центральную Европу по южной ветке нефтепровода «Дружба» из России.