СФ одобрил ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Республики Абхазия о режиме торговли товарами.
Документ был подписан в Грозном 16 июля 2024 года для обеспечения исполнения решений подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Протоколом предусматривается включение в соглашение положений, предусматривающих возможность неприменения вывозных таможенных пошлин, установленных постановлением правительства РФ от 21 сентября 2023 года «О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, и о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза», в отношении отдельных наиболее значимых для Абхазии товаров, вывозимых из РФ на таможенную территорию Абхазии.
Ответственные органы обеих сторон наделяются полномочием согласования номенклатуры и объема указанных товаров, поставляемых в Абхазию из РФ для внутреннего потребления.
Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что товары, в отношении которых протоколом предлагается не применять вывозные таможенные пошлины при их вывозе из РФ на таможенную территорию Абхазии, имеют важное социальное и экономическое значение для этой страны. При этом стоимость таких товаров на внутреннем рынке Абхазии является важным элементом для формирования общего социального и экономического пространства между РФ и Абхазией в рамках заключенных двусторонних международных договоров.