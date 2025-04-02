СФ одобрил ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами

Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что товары, в отношении которых протоколом предлагается не применять вывозные таможенные пошлины при их вывозе из РФ на таможенную территорию Абхазии, имеют важное социальное и экономическое значение для этой страны. При этом стоимость таких товаров на внутреннем рынке Абхазии является важным элементом для формирования общего социального и экономического пространства между РФ и Абхазией в рамках заключенных двусторонних международных договоров.