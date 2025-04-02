Reuters: «День Освобождения» Трампа привел рынки в состояние повышенной готовности

Повышенная неопределенность в отношении того, как новости о тарифах и потенциальная реакция рынка повлияют на индекс волатильности Cboe — показатель беспокойства инвесторов, основанный на опционах, — привела к тому, что в понедельник индекс достиг более чем двухнедельного максимума в 24,80. Во вторник индекс закрылся на отметке 22,77.