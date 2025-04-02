Reuters: «День Освобождения» Трампа привел рынки в состояние повышенной готовности

«Я не могу припомнить ситуацию, в которой ставки были бы столь высоки, а результат — столь непредсказуемым, — прокомментировал текущую ситуацию в интервью Reuters Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers. — Дьявол кроется в деталях, а детали никому не известны».
Агентство подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о том, будет ли установлен единый тариф на весь импорт или администрация выберет более дифференцированный подход, затрудняет моделирование конечного влияния тарифов на доходы, экономический рост и инфляцию.
Заявление Трампа, которое он сделает в среду, оказалось особенно важным после того, как индекс S&P 500 подтвердил коррекцию, упав на 10% по сравнению с недавним максимумом.
Повышенная неопределенность в отношении того, как новости о тарифах и потенциальная реакция рынка повлияют на индекс волатильности Cboe — показатель беспокойства инвесторов, основанный на опционах, — привела к тому, что в понедельник индекс достиг более чем двухнедельного максимума в 24,80. Во вторник индекс закрылся на отметке 22,77.
Производство в США сократилось в марте после роста в течение двух месяцев подряд. Показатель инфляции на выходе с завода подскочил до самого высокого уровня почти за три года на фоне растущей обеспокоенности по поводу импортных пошлин, передает Reuters.