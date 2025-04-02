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Путин поручил рассмотреть дополнительное ограничение количества выдаваемых банковских карт

Путин предложил изучить возможность ужесточения правил выдачи платежных карт. Речь идет о количестве выдаваемого «пластика» на одного человека и о сроках действия карт.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин поручил изучить возможность ужесточения правил выдачи банковских карт. В частности, он предложил ограничить их количество и срок действия для клиентов. Речь идет не только о гражданах России, но и иностранцах. Соответствующее сообщение опубликовано в списке поручений главы государства на сайте Кремля.

Поручение дано правительству совместно с Банком России. «Рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам», — отмечается в поручении.

Срок доклада — до 1 мая 2025 года. Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Они должны проработать предложения и доложить о результатах.