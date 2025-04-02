Путин поручил рассмотреть дополнительное ограничение количества выдаваемых банковских карт

Президент Владимир Путин поручил изучить возможность ужесточения правил выдачи банковских карт. В частности, он предложил ограничить их количество и срок действия для клиентов. Речь идет не только о гражданах России, но и иностранцах. Соответствующее сообщение опубликовано в списке поручений главы государства на сайте Кремля.