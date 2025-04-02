Путин поручил рассмотреть дополнительное ограничение количества выдаваемых банковских карт

Президент Владимир Путин поручил изучить возможность ужесточения правил выдачи банковских карт. В частности, он предложил ограничить их количество и срок действия для клиентов. Речь идет не только о гражданах России, но и иностранцах. Соответствующее сообщение опубликовано в списке поручений главы государства на сайте Кремля.
Поручение дано правительству совместно с Банком России. «Рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам», — отмечается в поручении.
Срок доклада — до 1 мая 2025 года. Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Они должны проработать предложения и доложить о результатах.