СМИ: пошлины США в отношении Вьетнама станут ударом по Nike

В среду президент США Дональд Трамп объявит, на какие страны и группы товаров будут распространяться новые тарифы. И, как сообщает Reuters, Вьетнам, у которого торговый профицит с Соединенными Штатами составляет 123,5 млрд долларов, является главной мишенью.
В 2024 финансовом году Nike произвела 50% обуви и 28% одежды во Вьетнаме, передает агентство со ссылкой на годовой отчет компании. Конкурент Adidas чуть меньше опирается на Вьетнам: там производится 39% обуви и 18% одежды бренда.
Но Nike и Adidas — далеко не единственные. Вьетнам стал центром производства высокотехнологичной обуви для бега, спортивной и верхней одежды, поскольку бренды стремятся сократить зависимость от Китая. Lululemon, Columbia Sportswear и Amer Sports считают Вьетнам своей главной страной-производителем.
Некоторые более мелкие и молодые бренды спортивной одежды еще больше ориентированы на Вьетнам. По данным Reuters, быстрорастущий бренд спортивной обуви On в 2024 году производил 90% обуви и 60% одежды и аксессуаров в этой стране.
Обувь On уже стоит недешево, от 130 до 330 долларов за пару, и Сэмюэл Венгер, главный операционный директор бренда, сказал, что тарифы были одним из факторов, которые On учитывала при определении цены.
Средняя ставка тарифа США на обувь из Вьетнама уже составляет 13,6%, а на одежду — 18,8%, показывают расчеты профессора Университета Делавера Шен Лу, которые были сделаны по данным на январь 2025 года.
Средние цены на кроссовки в США уже выросли на 25% с 2019 года, отчасти из-за роста производственных затрат, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Circana.
Несмотря на то, что с 2021 года продажи кроссовок в США выросли на 16% и составили 7,4 млрд долларов, доверие потребителей недавно упало до четырёхлетнего минимума, говорится в материале агентства.