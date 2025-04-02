Минфин зафиксировал приток «ковбойских денег» в Россию

Чебесков отметил, что в страну поступают так называемые «ковбойские деньги» хедж-фондов, которые готовы рисковать санкциями, чтобы инвестировать через дружественные юрисдикции. По его словам, это проявляется в динамике цен на ОФЗ и курса рубля, что указывает на небольшие, но стабильные поступления капитала.
Замминистра подчеркнул, что оценить точный объем этих инвестиций пока невозможно, поскольку они осуществляются через разветвленную сеть дружественных стран. Минфин рассчитывает на значительное увеличение притока капитала в случае ослабления санкционного давления.
Чебесков также выразил мнение, что после снятия ограничений в российскую экономику вернутся не только иностранные инвестиции, но и средства граждан РФ, хранившиеся за рубежом. По данным анализа Минфина за 2021 год, россияне держали за границей активы на сумму около $500 млрд.