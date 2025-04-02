Минфин зафиксировал приток «ковбойских денег» в Россию

Чебесков отметил, что в страну поступают так называемые «ковбойские деньги» хедж-фондов, которые готовы рисковать санкциями, чтобы инвестировать через дружественные юрисдикции. По его словам, это проявляется в динамике цен на ОФЗ и курса рубля, что указывает на небольшие, но стабильные поступления капитала.