Минфин ожидает роста иностранных инвестиций в фондовый рынок РФ с ослаблением санкций

«Абсолютно. Мы не только ожидаем, мы на него и рассчитываем. Мы считаем, что у нас рынок очень привлекательный с точки зрения и долговых инструментов, и акций. Поэтому я думаю, что это будут не только иностранные деньги, но и деньги наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом, в швейцарских банках и так далее», — отметил Чебесков.