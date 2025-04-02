Минфин ожидает роста иностранных инвестиций в фондовый рынок РФ с ослаблением санкций

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Иностранные инвестиции в российский фондовый рынок с ослаблением санкций начнут расти, ожидается, что это будут не только иностранные деньги, но и деньги богатых россиян, которые раньше хранились за рубежом. Об этом в кулуарах III ежегодного форума «Стратегическая сессия финансового рынка» рассказал журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
«Абсолютно. Мы не только ожидаем, мы на него и рассчитываем. Мы считаем, что у нас рынок очень привлекательный с точки зрения и долговых инструментов, и акций. Поэтому я думаю, что это будут не только иностранные деньги, но и деньги наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом, в швейцарских банках и так далее», — отметил Чебесков.
Он также сообщил, в 2021 году около $500 млрд в эквиваленте российские граждане хранили за рубежом в иностранных активах. «Мы считаем, что часть из этих денег тоже пойдет в рынок капитала», — заключил замминистра.