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Минфин ожидает роста иностранных инвестиций в фондовый рынок РФ с ослаблением санкций

По мнению замминистра финансов РФ Ивана Чебескова, это будут не только иностранные деньги, но и деньги россиян, которые раньше хранились за рубежом.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Иностранные инвестиции в российский фондовый рынок с ослаблением санкций начнут расти, ожидается, что это будут не только иностранные деньги, но и деньги богатых россиян, которые раньше хранились за рубежом. Об этом в кулуарах III ежегодного форума «Стратегическая сессия финансового рынка» рассказал журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

«Абсолютно. Мы не только ожидаем, мы на него и рассчитываем. Мы считаем, что у нас рынок очень привлекательный с точки зрения и долговых инструментов, и акций. Поэтому я думаю, что это будут не только иностранные деньги, но и деньги наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом, в швейцарских банках и так далее», — отметил Чебесков.

Он также сообщил, в 2021 году около $500 млрд в эквиваленте российские граждане хранили за рубежом в иностранных активах. «Мы считаем, что часть из этих денег тоже пойдет в рынок капитала», — заключил замминистра.