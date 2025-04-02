Каким будет курс рубля 3 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Не реализовавшиеся ожидания быстрых улучшений в геополитике, очередные санкционные угрозы, а также риски удержания ЦБ РФ более продолжительного периода жесткой ДКП — основные причины текущей волны фиксации прибыли.
Мировые биржевые индексы сегодня тоже в основном «краснели». Поздним вечером по Москве в США официально объявят о новых повышенных пошлинах против импорта из отдельных стран. Эти действия, как и потенциальные контрмеры государств, способны заметно повлиять на глобальную торговлю и финансовые активы. Между тем число занятых в частном секторе экономики США (от ADP) выросло за март до 155 тыс., что существенно выше прогнозных 118 тыс. и почти в два раза больше февральского показателя.
Завтра министры стран ОПЕК+ проведут онлайн-встречу, на которой будет рассматриваться восстановление части добычи с мая. ЕЦБ обнародует протокол заседания по монетарной политике. Мартовские индексы деловой активности в секторе услуг выйдут в еврозоне, США, а также КНР (от Caixin). На российском рынке Русагро раскроет годовой отчет за 2024 г., Группа Астра опубликует отчетность по МСФО за прошлый год. На Московской бирже в четверг стартуют торги акциями МКПАО «ЦИАН».
На ближайшей динамике рынка могут отразиться публикуемые сегодня данные Росстата по недельной инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 апреля — 2900−3050 п.
На валютном рынке курсы консолидируются у отметки 11,5 рублей за юань и 84 за доллар. Проседание рубля на фоне окончания налогового периода марта и возвращения геополитической неопределенности оказалось не столь глубоким.
Рубль не спешит отступать по ряду причин. На апрель приходятся квартальные платежи по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), под которые экспортерам понадобится заметно больше рублей, чем в обычный налоговый период. Соответственно компании могут задолго до начала налогового периода, пользуясь выгодным курсом, заливать в рынок для конвертации дополнительные объемы валюты. Во-вторых, судя по последним данным, высокая ключевая ставка по-настоящему заработала, эффект от жесткой ДКП охлаждает кредитную и потребительскую активность граждан — они больше сберегают и меньше тратят.
На другой чаще весов — восстановление импорта при экспорте, не устойчивом из-за откатившихся с конца зимы нефтяных цен и санкционных эффектов. Не исключено также расширение геополитической премии в рубле, если внешняя ситуация не улучшится. Эти два фактора способны оказывать давление на российскую валюту, препятствуя ее укреплению. Краткосрочный прогноз по юаню — 11,4−11,8, по доллару — 83−85.
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