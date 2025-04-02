Каким будет курс рубля 3 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Мировые биржевые индексы сегодня тоже в основном «краснели». Поздним вечером по Москве в США официально объявят о новых повышенных пошлинах против импорта из отдельных стран. Эти действия, как и потенциальные контрмеры государств, способны заметно повлиять на глобальную торговлю и финансовые активы. Между тем число занятых в частном секторе экономики США (от ADP) выросло за март до 155 тыс., что существенно выше прогнозных 118 тыс. и почти в два раза больше февральского показателя.