Инфляция в РФ с 25 по 31 марта составила 0,2%

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на говядину и поваренную соль (+0,5%), пшеничную муку, полукопченые колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры (+0,4%), баранину, ржаной и пшеничный хлеб, ультрапастеризованное молоко, сметану, творог, вермишель, фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай (+0,3%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, овощные консервы для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), вареные колбасы, пастеризованное молоко, макаронные изделия (+0,1%).