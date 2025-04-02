Инфляция в РФ с 25 по 31 марта составила 0,2%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,2%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 18 по 24 марта 2025 года — инфляция равнялась 0,12%.
С начала марта потребительские цены в РФ выросли на 0,55%, с начала года — на 2,61%.
В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 31 марта 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 10,33%.
Продовольственные товары.
По данным статистики, за отчетный период выросли цены на говядину и поваренную соль (+0,5%), пшеничную муку, полукопченые колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры (+0,4%), баранину, ржаной и пшеничный хлеб, ультрапастеризованное молоко, сметану, творог, вермишель, фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай (+0,3%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, овощные консервы для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), вареные колбасы, пастеризованное молоко, макаронные изделия (+0,1%).
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,3%, в том числе на картофель (+4%), столовую свеклу (+2,5%), белокочанную капусту (+2,1%), помидоры (+1,7%), морковь (+0,8%), репчатый лук (+0,5%), огурцы и яблоки (+0,4%), бананы (+0,3%).
Цены снизились на куриные яйца (-0,8%), мясо кур и рис (-0,3%), сливочное масло и консервы мясные для детского питания (-0,2%), гречневую крупу и пшено (-0,1%).
Непродовольственные товары.
Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на трекрезан (+1,3%), ренгалин (+1,1%), левомеколь (+0,5%), нимесулид и активированный уголь (+0,3%), пенталгин (+0,2%), корвалол (+0,1%).
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на детские подгузники (+0,4%), сухие корма для домашних животных, туалетные мыло и бумагу (+0,3%), пеленки для новорожденных и зубные щетки (+0,2%), стиральные порошки и гигиенические прокладки (+0,1%). Снизились цены на зубные пасты (-0,1%).
Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на шампуни (+0,8%), майки, мужские футболки и сигареты с фильтром (+0,2%), детские кроссовки и обрезные доски (+0,1%). Снизились цены на телевизоры и смартфоны (-0,6%), мужские носки (-0,3%) и кроссовки для взрослых (-0,1%).
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.
Услуги.
Увеличилась плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 0,4%. Также выросла средняя стоимость проживания в гостиницах категории одна звезда и мотелях (+0,6%), гостиницах категории две звезды (+0,3%), путевок в санатории (+0,2%), в дома отдыха, пансионаты (+0,1%).
Из остальных видов услуг выросли цены на восстановление зуба пломбой и мужские стрижки (+0,3%), мойку легкового автомобиля и женские стрижки (+0,2%).
Снизилась средняя стоимость проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд (-1%), гостиницах категории три звезды (-0,3%).