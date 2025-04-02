Госдума ужесточает наказание за незаконное использование банковской тайны

Документ внесло в Госдуму в январе правительство РФ. Изменения предусмотрены в части 3 и 4 статьи 183 Уголовного кодекса РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Так, за деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.