Госдума ужесточает наказание за незаконное использование банковской тайны

Документ внесло в Госдуму в январе правительство РФ. Изменения предусмотрены в части 3 и 4 статьи 183 Уголовного кодекса РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Так, за деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.
Сейчас предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.
За деяния, повлекшие тяжкие последствия, законопроектом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей. Сейчас предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
В пояснительной записке отмечено, что законопроект разработан для усиления ответственности за незаконное получение и использование информации, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов. «Выявлено 65 информационных ресурсов, предоставляющих в информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступ к информации из баз данных таможенных органов, содержащих налоговую тайну. Деятельность таких информационных ресурсов блокируется в установленном порядке, лица, причастные к совершению таких преступлений, привлекаются к уголовной ответственности. Вместе с тем черный рынок незаконного оборота указанной информации продолжает расти, а противоправные деяния в данной области носят рецидивный характер», — указано в документе.