Фондовый рынок РФ установил новый рекорд по длительности падения

Индекс Московской Биржи — это сводный показатель, который определяет, насколько изменилась стоимость акций основных участников российского рынка из числа представленных на торговой площадке. При его формировании учитываются только ценные бумаги крупнейших и динамично развивающихся компаний, деятельность которых относится к основным секторам экономики РФ.