Глубокое погружение

Краткосрочный взгляд. Ситуация на российском рынке акций не меняется. На рыночные настроения по-прежнему влияют два фактора: перспективы урегулирования украинского кризиса и монетарная политика ЦБ РФ. Первый фактор — самый неопределенный, так как в конфликте задействованы несколько сторон, и у каждой есть свои интересы. В то же время фактор монетарной политики зависит от статистки по инфляции, которая выходит по средам после закрытия основной торговой сессии.