Глубокое погружение

Краткосрочный взгляд. Ситуация на российском рынке акций не меняется. На рыночные настроения по-прежнему влияют два фактора: перспективы урегулирования украинского кризиса и монетарная политика ЦБ РФ. Первый фактор — самый неопределенный, так как в конфликте задействованы несколько сторон, и у каждой есть свои интересы. В то же время фактор монетарной политики зависит от статистки по инфляции, которая выходит по средам после закрытия основной торговой сессии.
Вчера. По итогам вторника Индекс МосБиржи закончил день значительным снижением. При этом в первой половине дня бенчмарк пытался расти, но после обеда произошло отвесное падение, и закрытие основной сессии прошло ниже уровня 3000 пунктов — пришло понимание, что быстрого перемирия ждать не стоит. Основные американские индексы закрылись разнонаправленно — риски все те же: тарифные войны, которые могут привести к ускорению инфляции.
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