Эксперт назвал последствия отказа Индии от российской нефти для мира

«Может ли Индия сейчас отказаться от российской нефти, чтобы это не отразилось на мировом рынке? Нет, потому что Индия импортирует, как правило, более миллиона баррелей в сутки нефти из России. Мы эти объемы никуда на другие рынки перекинуть оперативно не сможем, потому что Индия — крупный покупатель. Они эти объемы берут, перерабатывают, часть полученных нефтепродуктов оставляют на внутреннем рынке, а часть — продают в третьи страны», — подчеркнул Юшков.