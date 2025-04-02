Эксперт назвал последствия отказа Индии от российской нефти для мира

По его словам, роль Индии как одного из крупнейших переработчиков нефти делает отказ Нью-Дели от закупок российской нефти значимым фактором для глобального рынка.
«Может ли Индия сейчас отказаться от российской нефти, чтобы это не отразилось на мировом рынке? Нет, потому что Индия импортирует, как правило, более миллиона баррелей в сутки нефти из России. Мы эти объемы никуда на другие рынки перекинуть оперативно не сможем, потому что Индия — крупный покупатель. Они эти объемы берут, перерабатывают, часть полученных нефтепродуктов оставляют на внутреннем рынке, а часть — продают в третьи страны», — подчеркнул Юшков.
Он добавил, что у других стран нет аналогичных перерабатывающих мощностей, что вынудит Россию сократить добычу. Этот шаг неизбежно вызовет дефицит на рынке и рост цен, считает эксперт.
Юшков также напомнил, что в 2022 году, когда Россия переориентировала продажи своей нефти на Индию и снизила добычу, цены на нефть подскочили до отметки $120 за баррель. Сегодняшние рыночные условия, по его мнению, могут привести к еще более резкому росту цен, что станет серьезным ударом как для западных стран, так и для Соединенных Штатов.
«Поэтому непонятно, как все это реализовывать. И, соответственно, Индия не найдет никакую нам замену. Получается, что они должны будут остановить большое количество нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому ни им, ни нам, ни США, ни Евросоюзу все это невыгодно», — отметил Юшков.
Эксперт также предположил, что недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа о вторичных санкциях против российской нефти могли быть попыткой усилить свои переговорные позиции. По мнению Юшкова, изменения рынка возможны, если страны Европы возобновят импорт российского сырья.
Что касается перераспределения поставщиков, эксперт подчеркнул, что ближневосточная нефть может вернуться из Европы на индийский рынок. «Это прежде всего Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия. Но если наша нефть не перейдет в Европу, тогда, соответственно, из Европы ближневосточная вряд ли вернется в Индию, и просто они будут конкурировать по цене. Кто больше заплатит, туда и придет», — подытожил Юшков.
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