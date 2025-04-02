Экономист рассказала, как ЕС ответит на пошлины Трампа

Прежде всего, отметила она, страны Европы в ответ на торговые пошлины США будут развивать внутренний торговый рынок, который регулирует Еврокомиссия.
По мнению экономиста, пошлины могут затронуть разные сектора торговли.
Одной из вероятных целей Евросоюза, по словам Люзы Байгузиной, станет сельское хозяйство. Пошлины можно будет наложить на импорт таких американских продуктов, как соя, кукуруза или мясо. Кроме того, Брюссель может принять меры против автопрома США, в том числе повысить тарифы на автомобили и их компоненты.
«С учетом исторического контекста и политических факторов, Брюссель, вероятно, примет ответные меры, но сроки их внедрения могут варьироваться», — добавила эксперт.
Она напомнила, что необязательно вводить принятые пошлины сразу. Как показал пример с пошлинами на бурбон, их действие можно отсрочить на неопределенный срок.
«Торговые меры ЕС могут создать негативные последствия как для США, так и для стран, которые имеют тесные экономические связи с обеими сторонами», — заключила Люза Байгузина.
12 марта в силу вступили 25-процентные пошлины президента США Дональда Трампа на весь импорт стали и алюминия. Европейская комиссия планировала ввести ответные таможенные тарифы на американский импорт, в том числе на ввоз бурбона. Однако позднее Брюссель отложил введение этих мер.
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