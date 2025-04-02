Экономист рассказала, как ЕС ответит на пошлины Трампа

Одной из вероятных целей Евросоюза, по словам Люзы Байгузиной, станет сельское хозяйство. Пошлины можно будет наложить на импорт таких американских продуктов, как соя, кукуруза или мясо. Кроме того, Брюссель может принять меры против автопрома США, в том числе повысить тарифы на автомобили и их компоненты.