Экономист рассказал, ждать ли повышения пенсионного возраста в России

«Обсуждаемое повышение возраста молодежи до 44 лет действительно может стать шагом к дальнейшему изменению возрастных границ в социальной политике, в том числе и к повышению пенсионного возраста. Повышение возраста молодежи также создаст дополнительные стимулы для карьерного роста и развития рынка труда, особенно в условиях технологических изменений и увеличивающейся мобильности кадров», — подчеркнул эксперт.