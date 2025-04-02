Экономист рассказал, ждать ли повышения пенсионного возраста в России

«Обсуждаемое повышение возраста молодежи до 44 лет действительно может стать шагом к дальнейшему изменению возрастных границ в социальной политике, в том числе и к повышению пенсионного возраста. Повышение возраста молодежи также создаст дополнительные стимулы для карьерного роста и развития рынка труда, особенно в условиях технологических изменений и увеличивающейся мобильности кадров», — подчеркнул эксперт.
По словам Расторгуева, расширение возрастных рамок для категории «молодежи» может предоставить более длительный доступ к государственным программам и льготам, направленным на поддержку молодых специалистов. Среди них ипотечные программы с участием государства, а также гранты для образовательных инициатив и запуска предпринимательских проектов.
Эксперт связывает подобные инициативы с общим увеличением продолжительности жизни и улучшением качества медицинского обслуживания в стране. Как отметил Расторгуев, гипотетическое повышение пенсионного возраста может сопровождаться дополнительными мерами поддержки пенсионеров.
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