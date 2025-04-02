Депутат назвал условия возвращения иностранных компаний в Россию

Так, отметил он, добросовестные участники должны иметь возможность работать на равных с российскими компаниями. При этом, парламентарий призвал обратить внимание на те сектора экономики, которые определяют независимость и эффективное развитие России.
«И эти сектора, естественно, должны находить поддержку для российского бизнеса, то есть, есть те сектора, где российский бизнес должен все равно иметь определенный приоритет для того, чтобы обеспечить в том числе и нашу неуязвимость от внешних влияний», — пояснил Аксаков.
Депутат добавил, что те зарубежные компании, которые повели себя непорядочно, должны заплатить за свои действия. Как подчеркнул парламентарий, они должны выходить на российский рынок на рыночных условиях.
«Я имею в виду определенные условия должны быть, которые не должны позволять им по дешевке скупать тот бизнес, который они кинули, бросили, и сейчас там могут попытаться договориться о том, что вот “хотим купить подешевле этот бизнес”», — пояснил Аксаков.
Так, добавил он, целесообразно было бы закрепить условия возвращения компаний президентским указом, в соответствии с которым необходимо послать сигнал всему бизнесу -и российскому, и зарубежному — о том, что Россия — открытая страна для добросовестных участников экономического процесса.
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