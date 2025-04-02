Депутат назвал условия возвращения иностранных компаний в Россию

«Я имею в виду определенные условия должны быть, которые не должны позволять им по дешевке скупать тот бизнес, который они кинули, бросили, и сейчас там могут попытаться договориться о том, что вот “хотим купить подешевле этот бизнес”», — пояснил Аксаков.