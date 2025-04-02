Циан обменял 80% иностранных акций на российские бумаги

В рамках предложения, объявленного 7 февраля 2025 года, было обменяно 16,2 млн акций и расписок CIAN PLC на соответствующее количество акций МКПАО «ЦИАН». Это составляет примерно 21% от общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций МКПАО «ЦИАН» или около 80% ценных бумаг CIAN PLC в свободном обращении.
Акции российского МКПАО «ЦИАН», по которым расчеты завершены, зачислены инвесторам или брокерам для последующего перечисления инвесторам.
Компания ожидает завершения расчетов по оставшимся акцептованным предложениям в отношении 364 780 акций CIAN PLC в ближайшее время.
В МКПАО «ЦИАН» обращают внимание инвесторов на возможные различия в сроках зачисления акций брокерами на счета клиентов и при возникновении вопросов рекомендуется обращаться к брокеру, через которого была подана заявка на обмен.
Торги акциями Циана под тикером CNRU начнутся 3 апреля.