Борьба с мошенниками и ответственность для дропперов: что поручил Путин правительству

Координация
«Представить предложения по формированию единого механизма оперативной межведомственной координации деятельности заинтересованных государственных органов и организаций в сфере борьбы с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством, в том числе рассмотрев вопрос об образовании постоянно действующей структуры», — сказано в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.
Дропперы
Кабмин, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратура, СК, МВД, Росфинмониторинга и Верховный суд также должны подготовить к 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов.
«Представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление уголовной ответственности за умышленную передачу третьим лицам электронных средств платежа или умышленное предоставление доступа к ним в целях совершения такими лицами неправомерных финансовых операций, а также за осуществление неправомерных финансовых операций с использованием электронных средств платежа по указанию и в интересах третьих лиц», — сказано в тексте поручения.
Пресечение мошеннических действий
Путин поручил правительству и Банку России в целях пресечения мошеннических действий с применением современных технологий разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям и обеспечить внесение в законодательство ряда изменений.
Так, например, предлагается блокировать поступающие россиянам телефонные вызовы, совершаемые в целях осуществления мошеннических действий, предусмотрев в том числе использование антифрод-платформы, при условии предварительного получения согласия граждан.
Кроме того, банки предлагается обязать возмещать денежные средства клиентам. Также следует установить иные меры ответственности кредитных организаций в случае хищения денежных средств клиентов с использованием подвергшихся взлому посредством вредоносного программного обеспечения приложений кредитных организаций, установленных на устройствах клиентов.
«Провести оценку эффективности осуществляемых мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению и популяризации цифровых навыков», — также говорится в тексте поручений правительству.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года.
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