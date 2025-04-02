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Борьба с мошенниками и ответственность для дропперов: что поручил Путин правительству

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством 5 марта дал кабмину ряд поручений, в том числе связанных с борьбой с мошенничеством. О том, что поручил российский лидер — в материале Финансов Mail.

Источник: Пресс-служба Президента России

Координация

Правительство России, ЦБ СК, МВД и ФСБ к 15 июля представят предложения о механизме межведомственной координации в борьбе с телефонными интернет-мошенниками.

«Представить предложения по формированию единого механизма оперативной межведомственной координации деятельности заинтересованных государственных органов и организаций в сфере борьбы с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством, в том числе рассмотрев вопрос об образовании постоянно действующей структуры», — сказано в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Дропперы

Кабмин, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратура, СК, МВД, Росфинмониторинга и Верховный суд также должны подготовить к 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов.

«Представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление уголовной ответственности за умышленную передачу третьим лицам электронных средств платежа или умышленное предоставление доступа к ним в целях совершения такими лицами неправомерных финансовых операций, а также за осуществление неправомерных финансовых операций с использованием электронных средств платежа по указанию и в интересах третьих лиц», — сказано в тексте поручения.

Пресечение мошеннических действий

Путин поручил правительству и Банку России в целях пресечения мошеннических действий с применением современных технологий разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям и обеспечить внесение в законодательство ряда изменений.

Так, например, предлагается блокировать поступающие россиянам телефонные вызовы, совершаемые в целях осуществления мошеннических действий, предусмотрев в том числе использование антифрод-платформы, при условии предварительного получения согласия граждан.

Кроме того, банки предлагается обязать возмещать денежные средства клиентам. Также следует установить иные меры ответственности кредитных организаций в случае хищения денежных средств клиентов с использованием подвергшихся взлому посредством вредоносного программного обеспечения приложений кредитных организаций, установленных на устройствах клиентов.

«Провести оценку эффективности осуществляемых мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению и популяризации цифровых навыков», — также говорится в тексте поручений правительству.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».