Борьба с мошенниками и ответственность для дропперов: что поручил Путин правительству

«Представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление уголовной ответственности за умышленную передачу третьим лицам электронных средств платежа или умышленное предоставление доступа к ним в целях совершения такими лицами неправомерных финансовых операций, а также за осуществление неправомерных финансовых операций с использованием электронных средств платежа по указанию и в интересах третьих лиц», — сказано в тексте поручения.