ЦБ опубликовал подробности обсуждения экономической ситуации в России

Экономика в первом квартале 2025 года демонстрирует более умеренный рост по сравнению с концом 2024 года. Участники обсуждения подчеркивают, что возникающее замедление экономической активности закономерно после резкого ускорения в конце прошлого года. Тем не менее, говорить о переходе к сбалансированному устойчивому росту пока преждевременно. Главным драйвером экономики остается внутренний спрос, поддерживаемый высокими доходами населения и государственными расходами, хотя его темпы расширения заметно снижаются.
Проблемы инвестиционной активности
Инвестиционная активность также сталкивается с определенными трудностями. Компании продолжают осторожно подходить к новым проектам, сосредотачиваясь на завершении уже начатых. Основными препятствиями для роста инвестиций остаются высокая стоимость материалов и оборудования. «У многих предприятий есть финансовые резервы, накопленные в предыдущие два года. Компании используют эти средства для расширения бизнеса. Это способствует более плавному замедлению роста инвестиционной активности в этом году», — подчеркивают в регуляторе.
Динамика потребительского спроса
«Потребительский спрос продолжает расти повышенными темпами. На него влияет перенос выплат части премий и бонусов с 1к25 на конец 2024 года из‑за налоговых изменений. Однако в некоторых секторах появляются признаки охлаждения потребительского спроса», — подчеркнули в Банке России.
В частности, снижаются продажи автомобилей и электроники, растут их складские запасы. Представители Банка России также фиксируют ослабление спроса на непродовольственные товары и услуги общественного питания. Тем не менее, пока недостаточно данных, чтобы говорить о долгосрочной тенденции к снижению потребительской активности.
Ситуация на рынке труда
Рынок труда сохраняет напряженность, но постепенно появляются признаки стабилизации. Уровень безработицы остается на историческом минимуме, а дефицит кадров снижается. Компании все чаще сообщают о снижении спроса на труд, что приводит к увеличению числа резюме и уменьшению вакансий. Зарплаты, хотя и показывают ускоренный рост в конце 2024 года из-за переноса выплат премий, в начале 2025 года растут более умеренными темпами. «Точнее оценить динамику зарплат можно будет только после выхода данных за апрель 2025 года, когда эффекты смещения выплат премий будут исчерпаны», — отметили в ЦБ.
Инфляционное давление и бюджетная политика
В первом квартале текущего года наблюдается снижение инфляционного давления в экономике, что связано с замедлением внутреннего спроса и частичной стабилизацией рынка труда. Однако пока рано говорить о полноценном прекращении перегрева экономики. В начале 2025 года бюджетные расходы выросли за счет авансирования государственных контрактов, что вызвало дискуссии о возможных рисках их дальнейшей динамики. Тем не менее, ожидается, что бюджет завершит год с нулевым структурным первичным дефицитом. «Нормализация бюджетной политики в соответствии с утвержденными параметрами федерального бюджета должна стать важным дезинфляционным фактором в этом году», — подчеркнули участники дискуссии.