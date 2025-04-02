ЦБ опубликовал подробности обсуждения экономической ситуации в России

Рынок труда сохраняет напряженность, но постепенно появляются признаки стабилизации. Уровень безработицы остается на историческом минимуме, а дефицит кадров снижается. Компании все чаще сообщают о снижении спроса на труд, что приводит к увеличению числа резюме и уменьшению вакансий. Зарплаты, хотя и показывают ускоренный рост в конце 2024 года из-за переноса выплат премий, в начале 2025 года растут более умеренными темпами. «Точнее оценить динамику зарплат можно будет только после выхода данных за апрель 2025 года, когда эффекты смещения выплат премий будут исчерпаны», — отметили в ЦБ.