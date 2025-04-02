ЦБ: денежно-кредитные условия сохраняют необходимую для дезинфляции жесткость

«Часть участников обсуждения высказали мнение, что суммарно произошло некоторое смягчение жесткости денежно-кредитных условий, но большинство склонялось к тому, что это не так. Для устойчивого вывода о тенденциях в кредитовании требуется время и дополнительные данные. Хотя мнения по поводу изменения денежно-кредитных условий разделились, все участники согласились, что в целом они сохраняют необходимую для дезинфляции жесткость», — сказано в резюме.