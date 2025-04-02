ЦБ: денежно-кредитные условия сохраняют необходимую для дезинфляции жесткость

«С февральского заседания ставки на денежном рынке и доходности ОФЗ снизились. Процентные ставки по депозитам уменьшились. Кредитные ставки существенно не изменились», — сказано в резюме обсуждения ключевой ставки.
Согласно оперативным данным, в феврале розничное кредитование в целом сократилось. Так, портфель потребительских кредитов продолжил снижаться, а ипотечных — немного вырос. Портфель корпоративных кредитов практически не изменился. Кроме того, отмечал ЦБ, сохранялся приток средств населения на текущие счета и срочные вклады.
Согласно резюме, дискуссия строилась вокруг суммарной оценки изменений жесткости денежно-кредитных условий. Например, ценовые условия смягчились из‑за снижения ставок и доходностей во многих сегментах финансового рынка, но оставались жесткими. Также жесткими оставались неценовые денежно-кредитные условия.
Результирующими показателями жесткости денежно-кредитных условий ЦБ посчитал сохранение высокой сберегательной активности и снижение кредитной. В то же время динамика кредитов была зашумлена.
«Часть участников обсуждения высказали мнение, что суммарно произошло некоторое смягчение жесткости денежно-кредитных условий, но большинство склонялось к тому, что это не так. Для устойчивого вывода о тенденциях в кредитовании требуется время и дополнительные данные. Хотя мнения по поводу изменения денежно-кредитных условий разделились, все участники согласились, что в целом они сохраняют необходимую для дезинфляции жесткость», — сказано в резюме.
Кроме того, участники отметили, что снижение доходностей гособлигаций и ставок денежного рынка не привело к значимому изменению кредитных ставок. Одной из причин этого было сохранение влияния автономных факторов на условия кредитования.
При этом, сказано в материале, большинство участников согласились, что автономные факторы и более консервативная политика банков по оценке рисков продолжат значимо влиять на условия кредитования. Банкам по‑прежнему необходимо повышать ликвидность балансов и поддерживать требуемую достаточность капитала.
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