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Премьер Японии заявил о плане добиться освобождения от пошлин на автомобили

Япония продолжит оказывать сильное давление на США, чтобы они освободили её от пошлин на автомобили, заявил во вторник премьер-министр Сигэру Исиба, пообещав принять необходимые меры, чтобы смягчить удар по экономике и рабочим местам.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Reuters, Исиба пообещал, что в ближайшее время правительство проведет переговоры с правящей коалицией о конкретных ответных мерах, которые Япония может принять в том случае, если страна столкнется с повышением американских тарифов.

К числу этих мер относится финансовая поддержка компаний, испытывающих нехватку средств, добавил японский премьер.

По его словам, правительственные учреждения ведут переговоры с американскими коллегами, чтобы получить более подробную информацию о тарифных планах Вашингтона. Он добавил, что «без колебаний» снова посетит Соединенные Штаты, чтобы напрямую обратиться с просьбой о льготах.

Исиба, столкнувшийся с падением рейтинга одобрения перед выборами в верхнюю палату парламента, которые ожидаются в июле, также находится под давлением, пытаясь противостоять экономическим трудностям, вызванным тарифами США, и защитить домохозяйства от роста стоимости жизни, говорится в материале Reuters.

По данным агентства, в феврале инфляция в Японии составила 3,7%, что стало одним из самых высоких показателей среди стран с развитой экономикой. В основном это было связано с постоянным ростом цен на продукты питания, в том числе на рис.