Премьер Японии заявил о плане добиться освобождения от пошлин на автомобили

Как сообщает Reuters, Исиба пообещал, что в ближайшее время правительство проведет переговоры с правящей коалицией о конкретных ответных мерах, которые Япония может принять в том случае, если страна столкнется с повышением американских тарифов.
К числу этих мер относится финансовая поддержка компаний, испытывающих нехватку средств, добавил японский премьер.
По его словам, правительственные учреждения ведут переговоры с американскими коллегами, чтобы получить более подробную информацию о тарифных планах Вашингтона. Он добавил, что «без колебаний» снова посетит Соединенные Штаты, чтобы напрямую обратиться с просьбой о льготах.
Исиба, столкнувшийся с падением рейтинга одобрения перед выборами в верхнюю палату парламента, которые ожидаются в июле, также находится под давлением, пытаясь противостоять экономическим трудностям, вызванным тарифами США, и защитить домохозяйства от роста стоимости жизни, говорится в материале Reuters.
По данным агентства, в феврале инфляция в Японии составила 3,7%, что стало одним из самых высоких показателей среди стран с развитой экономикой. В основном это было связано с постоянным ростом цен на продукты питания, в том числе на рис.