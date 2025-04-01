В России сократился разрыв в оценке зарплат между мужчинами и женщинами

Согласно данным Росстата, опубликованным в сборнике «Женщины и мужчины России 2024», разрыв в удовлетворенности доходами между мужчинами и женщинами достиг минимального уровня за всю историю наблюдений с 2011 года. Об этом сообщает издание «Ведомости».
На 2024 год своим заработком были довольны 62,8% мужчин и 59,6% женщин. Таким образом, гендерная разница в оценке собственных доходов значительно сократилась за последние два года. Лидерами по уровню удовлетворенности своей зарплатой традиционно остаются руководители организаций и органов власти.
Эксперты связывают сокращение этого разрыва с изменениями на рынке труда, вызванными дефицитом кадров. Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, работодатели стали активнее нанимать женщин, что, в свою очередь, уменьшило гендерную дискриминацию и привело к созданию новых возможностей для женщин на рынке труда. На ситуацию также повлияли изменения в структуре занятости, связанные с частичным уходом мужчин на военную службу в рамках СВО, что освободило ряд рабочих мест в различных секторах экономики.
Тем не менее, данные о среднем уровне начисленной заработной платы продолжают демонстрировать значительную разницу между мужчинами и женщинами. В 2023 году средняя зарплата женщин составила 61 100 рублей, тогда как у мужчин — 87 700 рублей. Разрыв достиг 26 000 рублей или 43,5%. Для сравнения, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем 48 600 рублей, а мужчины — 67 000 рублей. Таким образом, за два года средняя зарплата женщин выросла на 25,7%, а у мужчин — на 30,9%.
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