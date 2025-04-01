В России сократился разрыв в оценке зарплат между мужчинами и женщинами

Тем не менее, данные о среднем уровне начисленной заработной платы продолжают демонстрировать значительную разницу между мужчинами и женщинами. В 2023 году средняя зарплата женщин составила 61 100 рублей, тогда как у мужчин — 87 700 рублей. Разрыв достиг 26 000 рублей или 43,5%. Для сравнения, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем 48 600 рублей, а мужчины — 67 000 рублей. Таким образом, за два года средняя зарплата женщин выросла на 25,7%, а у мужчин — на 30,9%.