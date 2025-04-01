В России резко подешевели куриные тушки

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.