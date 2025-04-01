В России появилась пятая женщина-миллиардер

Первый магазин «Л’Этуаль» открылся в 1997 году на Смоленской площади, рядом с высоткой Министерства иностранных дел. Основатель сети — бизнесмен Максим Климов, который в 1990-е занялся торговлей парфюмерией, косметикой и медикаментами. По данным СМИ, Володина стала третьей женой Климова в 2011 году. В 2013-м Максим Климов скоропостижно скончался после продолжительной болезни в возрасте 48 лет. Татьяна Володина вошла в число совладельцев компании «Алькор и Ко», а затем установила над ней контроль, оставаясь при этом генеральным директором.