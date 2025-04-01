В России появилась пятая женщина-миллиардер

По оценке Forbes, состояние Татьяны Володиной достигло $1,1 млрд. Ей принадлежит группа «Алькор и Ко», управляющая сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» (1000 магазинов) и «Подружка» (более 600 магазинов). С 2016 года «Алькор и Ко» выплатила своим владельцам дивиденды на сумму около 40 млрд рублей до вычета налогов.
Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером из России, входящей в мировой рейтинг миллиардеров. Ранее Forbes включил в этот список экс-владельца холдинга «Интеко» Елену Батурину, основателя Wildberries Татьяну Ким (Бакальчук), крупнейшего акционера банка «Уралсиб» Людмилу Коган и Екатерину Федун, получившую от своего отца Леонида Федуна более 1% акций нефтяной компании «Лукойл».
В 2000-е Татьяна Володина работала в российском подразделении американской косметической компании The Estée Lauder Companies, где отвечала за развитие марки Clinique на российском рынке, затем возглавила российскую «дочку» японской парфюмерно-косметической корпорации Shiseido. В 2011 году ее назначили сначала руководителем департамента собственных торговых марок сети магазинов «Л’Этуаль», а затем генеральным директором компании «Алькор и Ко», управляющей сетью «Л’Этуаль» (на тот момент более 650 магазинов).
Первый магазин «Л’Этуаль» открылся в 1997 году на Смоленской площади, рядом с высоткой Министерства иностранных дел. Основатель сети — бизнесмен Максим Климов, который в 1990-е занялся торговлей парфюмерией, косметикой и медикаментами. По данным СМИ, Володина стала третьей женой Климова в 2011 году. В 2013-м Максим Климов скоропостижно скончался после продолжительной болезни в возрасте 48 лет. Татьяна Володина вошла в число совладельцев компании «Алькор и Ко», а затем установила над ней контроль, оставаясь при этом генеральным директором.
В 2020—2022 годах «Алькор и Ко» расширила свой бизнес, купив 100% компании «Табер Трейд», управляющей сетью магазинов «Подружка». В 2024-м Володина ушла с должности генерального директора «Алькор и Ко», став председателем стратегического совета «Лэтуаль».
Сейчас официальным владельцем группы «Алькор и Ко» является кипрская компания Letu Holdings Limited. В свою очередь, 100% ее акций принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest & Trade Ltd (согласно документам с которыми ознакомился Forbes). Татьяна Володина владеет 59,2% акций GLT Invest & Trade Ltd. Еще 39,5% акций являются квазиказначейскими — они находятся в собственности самой «Алькор и Ко». Чуть более 1% принадлежат топ-менеджерам компании.
С 2016 года «Алькор и Ко» ежегодно направляла на дивиденды миллиарды рублей (единственным исключением стал 2019-й). Рекордная выплата состоялась в 2023 году — тогда компания выплатила дивиденды на сумму более 12 млрд рублей.