В России освободили от НДС подрядчиков при ИЖС с применением эскроу

«Это компенсирует комиссию, которую девелоперы будут платить части банков за выдачу семейной ипотеки. Например, при затратах 3,5 миллиона рублей НДС составляет 630 тысяч рублей. А комиссия банку за выдачу льготного кредита начинается от 4% от цены объекта, даже в 6 миллионов рублей это всего 240 тысяч рублей. Поэтому освобождение от НДС как раз покроет и эти затраты и те, что связаны с введением эскроу-счетов», — заключила Решетникова.