Удовлетворенность зарплатой среди россиян достигла пика за 11 лет

В сравнении с 2022 годом, когда данный показатель составлял 50,6%, зафиксирован прирост на 10,7 процентных пункта. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в 2024 году достигла ₽87 952, что на 18,3% больше, чем в предыдущем году. Одновременно с этим уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,3%.
Эксперты объясняют повышение удовлетворенности дефицитом кадров, наблюдаемым на рынке труда. И.о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов отметил, что активное развитие таких ресурсоемких отраслей, как машиностроение и строительство, наряду с реализацией инфраструктурных проектов и расширением импортозамещения, поддерживает высокий спрос на квалифицированных специалистов. В этих условиях работодатели стремятся создавать более привлекательные условия для работников, увеличивая зарплаты и предлагая дополнительные соцпакеты.
Исследование Росстата также выявило улучшение материального положения россиян по ряду других параметров. Доля граждан, которые не готовы к непредвиденным расходам, снизилась с 47,2% до 35%. Уменьшилось количество тех, кто не может позволить себе достаточное количество мяса, птицы или рыбы в рационе (с 6,4 до 4,4%), а также тех, кто испытывает трудности с приобретением и заменой мебели (с 44,7 до 34,3%), одежды (с 7,8 до 5,3%), сезонной обуви (с 23,7 до 16,2%) и организацией ежегодного отпуска вне дома (с 44,5 до 35,4%). Доля россиян, испытывающих серьезные финансовые затруднения, вместе с этим сократилась с 9,3% до 5,8%.