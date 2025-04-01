Удовлетворенность зарплатой среди россиян достигла пика за 11 лет

Исследование Росстата также выявило улучшение материального положения россиян по ряду других параметров. Доля граждан, которые не готовы к непредвиденным расходам, снизилась с 47,2% до 35%. Уменьшилось количество тех, кто не может позволить себе достаточное количество мяса, птицы или рыбы в рационе (с 6,4 до 4,4%), а также тех, кто испытывает трудности с приобретением и заменой мебели (с 44,7 до 34,3%), одежды (с 7,8 до 5,3%), сезонной обуви (с 23,7 до 16,2%) и организацией ежегодного отпуска вне дома (с 44,5 до 35,4%). Доля россиян, испытывающих серьезные финансовые затруднения, вместе с этим сократилась с 9,3% до 5,8%.