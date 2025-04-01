У застройщика А101 сменился собственник

Заира Гудаева, ставшая бенефициаром «А101» вместо брата Михаила Гуцериева — Саит-Салама Гуцериева, с 2022 года является совладельцем петербургской девелоперской компании «Грин Поинт», о чем сообщало издание «Деловой Петербург». Госпоже Гудаевой с мая 2024 года также принадлежит 49% в ООО «НК “Русснефть-Брянск”» (входит в «Русснефть»). Также среди ее активов модный дом Viva Vox и салон красоты Viva Loks в Москве, доли в ООО «Моховая», которое управляет гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта в отеле «Националь» в центре Москвы.