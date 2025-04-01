Торговые барьеры внутри Единого рынка ЕС достигают 45% для товаров

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Торговые барьеры внутри Единого рынка Евросоюза, то есть между странами-членами сообщества, эквивалентны пошлинам в 45% для промышленных товаров и в 110% для услуг. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге в ответ на введение США 25-процентных тарифов на европейские сталь, алюминий, автомобили и автозапчасти.