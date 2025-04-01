Так им и надо: европейцы поддержали введение ответных пошлин против США

Взъерошенный американскими хозяевами ЕС пыжится и пытается показать свою самостоятельность и даже уже пообещал «своевременный, надежный и выверенный» ответ на планы Вашингтона, которые, по прогнозам экспертов, могут привести к снижению объемов производства, росту цен и разжиганию торговой войны. Мировые рынки и доллар упали в понедельник после того, как Трамп разрушил надежды на то, что то, что он называет «взаимными тарифами», утверждая, что торговые партнеры обманывают США, будет нацелено только на страны с наибольшим торговым дисбалансом.