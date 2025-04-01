Опрос показал, что подавляющее большинство западноевропейцев поддерживают ответные тарифы против США, если Дональд Трамп введет высокие импортные пошлины для основных торговых партнеров, как ожидается, на этой неделе.
Как отмечает The Guardian, президент США, по всей видимости, введет ряд тарифов, варьирующихся от страны к стране, в среду, которую он назвал «Днем освобождения». На прошлой неделе он также заявил, что 25-процентный налог на автомобили, поставляемые в США, вступит в силу на следующий день.
Многие европейские фирмы, вероятно, сильно пострадают от торговой войны. От себя добавим — так им и надо. Некоторые из них, в том числе немецкие производители автомобилей и французских товаров класса люкс, а также производители вина, шампанского и крепких спиртных напитков, получают от экспорта в США до 20% своих доходов.
Взъерошенный американскими хозяевами ЕС пыжится и пытается показать свою самостоятельность и даже уже пообещал «своевременный, надежный и выверенный» ответ на планы Вашингтона, которые, по прогнозам экспертов, могут привести к снижению объемов производства, росту цен и разжиганию торговой войны. Мировые рынки и доллар упали в понедельник после того, как Трамп разрушил надежды на то, что то, что он называет «взаимными тарифами», утверждая, что торговые партнеры обманывают США, будет нацелено только на страны с наибольшим торговым дисбалансом.
Опрос YouGov, проведенный в Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании, показал, что в случае продолжения введения пошлин в США подавляющее большинство — от 79% респондентов в Дании до 56% в Италии — выступят за введение ответных пошлин на импорт из США.
Как в Германии, где такие автопроизводители, как Porsche, BMW и Mercedes, сталкиваются со значительным снижением прибыли, так и во Франции, где продажи вин и крепких спиртных напитков в США достигают почти 4 млрд евро в год, 68% респондентов поддержали ответные меры.
Респонденты во всех семи странах высказались за жесткий ответ, несмотря на ожидаемый ущерб, который американские тарифы нанесут их национальным экономикам, при этом 75% немцев заявили, что ожидают «большого» или «справедливого» воздействия.
Эту оценку разделили 71% респондентов в Испании, 70% во Франции и Италии, 62% в Швеции, 60% в Великобритании и половина датчан, опрошенных в ходе опроса, который проводился во второй и третьей неделях марта.
Из шести опрошенных стран ЕС большинство — от 60% в Дании до 76% в Испании — считают, что тарифы США окажут значительное влияние на экономику блока в целом. Такого мнения придерживаются 74% респондентов в Германии и 68% во Франции.
Трамп, который был избран отчасти благодаря обещанию восстановить промышленность США, неоднократно жаловался, что ЕС «очень несправедлив к нам», когда дело касается торговли, напоминает The Guardian. В феврале президент США также заявил, что блок из 27 стран был «создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты».
Большинство опрошенных во всех шести странах ЕС — от 67% в Дании и 53% в Германии до 41% во Франции и 40% в Италии — заявили, что не согласны с ним, по сравнению с 7−18%, которые считают, что он прав.