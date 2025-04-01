Стало известно о росте доходов российских миллиардеров с начала 2025 года

Рейтинг BBI составляется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Расчеты при этом учитывают соотношение их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в перечень богатейших людей входят 500 человек, из которых 21 гражданин России. Их общее состояние на 1 апреля составляет $301,7 млрд.