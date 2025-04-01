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СМИ: Трамп осадил Стармера, отказав Великобритании в исключении из тарифов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой посетить Великобританию в июне, чтобы подписать новое соглашение об ограниченной торговле, которое позволит избежать дополнительных экспортных пошлин, но в воскресенье вечером получил отказ, сообщает The Sun.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным издания, беседа лидеров двух государств на выходных не принесла особых результатов, кроме обещания Трампа ознакомиться с условиями планируемого экономического соглашения.

Попытки премьер-министра Стармера убедить Трампа оградить британские предприятия от экономических последствий не увенчались успехом, несмотря на обещание подписать соглашение через три месяца, говорится в статье.

Как сообщает The Sun со ссылкой на хорошо осведомленный источник, Стармер «умолял» предоставить дополнительное время для того, чтобы Великобритания и США смогли достигнуть соглашения. Однако на Даунинг-стрит, 10 эту информацию не подтвердили.

В среду Белый дом объявит о введении широких импортных пошлин на товары, которые Трамп назвал «Днем освобождения».

Однако на Даунинг-стрит заявили, что Британия вряд ли будет исключена к тому времени, когда тарифы вступят в силу на этой неделе, и обсуждения, «вероятно, продолжатся после среды».

Трамп уже заявил, что 25%-ный налог на импорт будет введен на все автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты, что, как сообщает The Sun, нанесет значительный удар по британской автомобильной промышленности высокого класса, включая Aston Martin и Range Rover.

По данным издания, около 17% всех автомобилей, экспортируемых из Великобритании, поставляются в Америку. В прошлом году было отгружено более 100 тысяч автомобилей на сумму почти 8 млрд долларов.