Слепые деньги. Почему я не умею распределять расходы

У вас на руках останется определенная сумма денег, которые можно потратить на все остальные нужды — покупка еды, предметов для быта, развлечения и так далее. Но тратить можно не все сразу. Эту сумму придется разделить на число недель в месяце и разложить в 4 конверта. Один конверт — это ваш бюджет на неделю.