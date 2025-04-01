Слепые деньги. Почему я не умею распределять расходы

Когда начнете планировать бюджет, первое, что нужно сделать — подсчитать обязательные расходы. Часть из них для каждого человека примерно одинаковая:
- Оплата жилья. Это может быть аренда, оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги. Сюда же можно включить и ипотечные платежи.
- Связь. Часть денег уйдет на оплату домашнего и мобильного интернета, услуг оператора. Такие расходы нужно фиксировать обязательно, особенно, если стоит автоплатеж — так вы не только будете знать, куда деньги утекают, но и меняется ли размер платежей.
- Еда и бытовая химия. Сюда нужно включить базовый набор продуктов и товаров для дома, которые покупаются каждый месяц или с расчетом на неделю. Корзина будет у каждого своя, в зависимости от доходов и предпочтений. Кто-то покупает много мяса, кому-то нужно больше зелени, а кто-то жить не может без конфет. Набор обязательной бытовой химии у каждого будет свой.
- Транспорт. Большинство россиян так или иначе пользуются транспортом. Собственникам автомобиля или мотоцикла необходимо учитывать и заранее планировать траты на бензин, страховку и техосмотр. Тем, кто пользуется общественным транспортом или такси — тоже нужно отложить деньги на проезд.
Дальше обязательные расходы могут быть у каждого свои — не все люди каждый месяц покупают лекарства, выплачивают кредиты или ходят заниматься в спортзал.
Человек с хроническим заболеванием будет закладывать в регулярные траты лекарственные препараты, анализы или врачей. Для кого-то в силу профессии обязательным расходом будет забота о внешности: в этом случае траты на маникюр, прическу и услуги косметолога стоит спланировать заранее. Для других обязательными расходами странут траты на изучение иностранного языка или посещение обучающих курсов.
Траты на все обязательные расходы необходимо рассчитать заранее. Тогда не составит труда понять, сколько денег после свех выплат останется на расходы необязательные.
Следующий шаг — научиться распределять доходы так, чтобы хватило и на то, что нужно, и на то, что хочется. Сегодня вам доступно множество разных методов, надо только внимательно их изучить и выбрать подходящий.
Один из таких методов — правила распределения «по процентам».
Вы берете доход за месяц и распределяете его по категориям. Например, правило 50/30/20: 50% от зарплаты нужно отложить на обязательные расходы. 30% можно тратить на «хотелки» — сюда обычно относятся походы в театры, кино, музеи, посещение кафе и ресторанов, доставка еды, покупки одежды и обуви. Хобби, покупки книг, игр, подписок на онлайн-кинотеатры тоже можно включать в эти 30%.
От зарплаты осталось 20% — их можно направить на сбережения. Часто в эти 20% предлагают включить платежи по кредитам, но мы бы посоветовали включить выплаты по займам в обязательные расходы. Если вдруг 20% уйдет на непредвиденные расходы (например, в морозы порвалось зимнее пальто, сломался телефон, нужны деньги на лекарства и прочее) — гасить крелит окажется нечем.
По этому же правилу можно распределять доход и так: 50% на необходимые расходы, 20% — на желаемые, 30% — на сбережения. Еще бывает метод, когда 30% идет на обязательные расходы, 30% — на сбережения, 30% — на развлечения. Здесь появляется еще одна категория — непредвиденные расходы. На них предлагается откладывать 10% от ежемесячного дохода.
Второй метод называют «6 кувшинов». Его придумал американский бизнесмен Харв Экер. Суть в следующем: расходы нужно распределить на 6 категорий и для каждой отложить «в кувшин» определенную часть денег.
Экер предлагал в кувшин для необходимых расходов направить 55% зарплаты:
- на развлечения отложить 10% — причем сюда входит все, что приносит удовольствие: хобби, походы в театры, салоны красоты.
- 10% нужно отложить на образование,
- еще 10 — в подушку безопасности,
- 10% — в инвестиции,
- оставшиеся 5% бизнесмен предлагал направить на благотворительность и покупку подарков.
Такой метод очень просто адаптировать под себя. «Кувшин» с обязательными расходами стоит сохранить, а другие «кувшины» — придумать самим. Это может быть сумма на формирование пенсии, покупку квартиры ребенку, дорогое путешествие, автомобиль или дополнительное образование.
Еще один метод называется «4 конверта». Суть его в следующем. Вам нужно подсчитать все обязательные платежи — оплата связи и интернета, проезда, жилья, обслуживание всех видов кредита. Получившуюся сумму вычитаете из дохода за месяц, а также откладываете 10% от дохода на накопления.
У вас на руках останется определенная сумма денег, которые можно потратить на все остальные нужды — покупка еды, предметов для быта, развлечения и так далее. Но тратить можно не все сразу. Эту сумму придется разделить на число недель в месяце и разложить в 4 конверта. Один конверт — это ваш бюджет на неделю.
Такой способ хорошо срабатывал с наличными — их по конвертам разложить проще. Сегодня большинство людей банкнотами не пользуются, предпочитая карты. Но, если сильно захотеть, решение найдется. Например, можно открыть разные накопительные счета, которые будут служить вместо конвертов.
И таких способов можно придумать множество. Главное — правильно подсчитать обязательные расходы и подобрать наиболее подходящий метод. Но следует помнить — ни один из них не сработает, если вы не будете придерживаться плана.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.