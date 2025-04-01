Стало известно, сколько «трешек» можно купить за переплату по ипотеке

Москва
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Москве составляет 17 800 000 рублей. При ипотеке на 20 лет средний ежемесячный платеж достигает 356 234 рубля, а минимальный первоначальный взнос — 3 576 795 рублей.
Итоговая сумма выплат, включая переплату, составит:
(356 234 ₽ x 240 мес) + 3 576 795 = 89 072 955 ₽
Переплаченной суммы хватило бы на покупку пяти таких же квартир.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге средняя стоимость трехкомнатной «трешки» оценивается в 9,96 млн рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет составляет 199 467 рублей, минимальный первоначальный взнос — 2 002 765 рублей.
Общая сумма выплат за период кредитования:
(199 467 ₽ x 240 мес) + 2 002 765 ₽ = 49 874 845 ₽
Этого достаточно для покупки пяти аналогичных квартир.
Новосибирск
Новосибирск предлагает более доступные варианты. Средняя цена трехкомнатной квартиры здесь составляет 4 740 000 рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет будет равен 94 829 рублей при минимальном первоначальном взносе 952 137 рублей.
Сумма общих выплат составит:
(94 829 ₽ x 240 мес) + 952 137 ₽ = 23 711 097 ₽
На эти деньги можно приобрести пять сопоставимых объектов недвижимости.
Екатеринбург
В Екатеринбурге средняя «трешка» стоит 5 390 000 рублей. Средний ежемесячный платеж по ипотеке составляет 107 801 рубль, первоначальный взнос — 1 082 385 рублей.
Итоговая сумма выплат за 20 лет:
(107 801 ₽ x 240 мес) + 1 082 385 ₽ = 26 954 625 ₽
Эти средства позволили бы купить пять таких же квартир.
Казань
В Казани стоимость трехкомнатной квартиры составляет 6 350 000 рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке равен 125 787 рублей, минимальный первоначальный взнос — 1 275 948 рублей.
Итоговая сумма выплат за весь срок кредитования:
(125 787 ₽ x 240 мес) + 1 275 948 ₽ = 31 464 828 ₽
Данной суммы достаточно для приобретения пяти аналогичных объектов жилья.
Красноярск
В Красноярске средняя стоимость трехкомнатной квартиры составляет 5 970 000 рублей. Каждый месяц заемщик выплачивает 119 572 рубля, минимальный первоначальный взнос составляет 1 200 573 рубля.
Сумма выплат за 20 лет составит:
(119 572 ₽ x 240 мес)+ 1 200 573 ₽ = 29 897 853 ₽
Этой суммы хватило бы на покупку пяти квартир аналогичного типа.
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