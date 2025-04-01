Стало известно, сколько «трешек» можно купить за переплату по ипотеке

Новосибирск предлагает более доступные варианты. Средняя цена трехкомнатной квартиры здесь составляет 4 740 000 рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет будет равен 94 829 рублей при минимальном первоначальном взносе 952 137 рублей.

Сумма общих выплат составит: