Сбербанк понизил ставки по некоторым рыночным ипотечным программам

«С 1 апреля “Сбер” снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на “Домклик”. На 1,5 п. п. понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%. На 2 п. п. сократилась ставка по программе “Строительство жилого дома”, теперь минимальное значение с учетом всех действующих скидок составляет 26,8%», — сообщил банк.