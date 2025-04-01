Сбербанк понизил ставки по некоторым рыночным ипотечным программам

«С 1 апреля “Сбер” снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на “Домклик”. На 1,5 п. п. понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%. На 2 п. п. сократилась ставка по программе “Строительство жилого дома”, теперь минимальное значение с учетом всех действующих скидок составляет 26,8%», — сообщил банк.
Также Сбербанк сообщил, что запустил новую скидку на ставку в размере 1 п. п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.
«Ранее Сбербанк первым среди крупных банков задал тренд на снижение ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Сейчас мы видим стабильно положительную динамику макроэкономики и продолжаем улучшать условия для наших клиентов», — отметили в кредитной организации.