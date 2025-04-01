Представители российского бизнеса признались в трудностях в работе с зумерами

Несмотря на высокий процент работодателей, которым тяжело работать с зумерами, почти столько же — 27% — видят в молодых сотрудниках ценный потенциал и считают, что в работе с ними нужен лишь иной подход. Чаще всего позитивного мнения о работниках-зумерах придерживаются предприниматели до 34 лет.