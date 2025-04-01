Счета в цифровых рублях в рамках тестирования открыли порядка 50 юрлиц

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Порядка 50 юридических лиц открыли в настоящее время счета в цифровых рублях в рамках тестирования. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме «Просто капитал» ПСБ.
«Сегодня их уже порядка 50 юридических лиц, кто открыли цифровые счета и пробуют, осуществляют операции. И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (know your customer — “знай своего клиента” — прим. ТАСС), и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к пилоту», — отметила Бакина.
По ее словам, сейчас на платформе совершено уже более 55 тыс. переводов, которые совершают граждане, физические лица, а также порядка 15 тыс. оплат за товары, работы, услуги в зависимости от профиля юридических лиц, которые принимают оплату в цифровых рублях. Кроме того, возросло до 2 тыс. число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем.
Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилотный проект с реальными цифровыми рублями.
Первый этап тестирования проходил при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестировали открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.
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