Счета в цифровых рублях в рамках тестирования открыли порядка 50 юрлиц

По ее словам, сейчас на платформе совершено уже более 55 тыс. переводов, которые совершают граждане, физические лица, а также порядка 15 тыс. оплат за товары, работы, услуги в зависимости от профиля юридических лиц, которые принимают оплату в цифровых рублях. Кроме того, возросло до 2 тыс. число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем.