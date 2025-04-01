Politico: в Германии забили тревогу из-за золотых резервов в США

Как отмечает издание, некоторые немецкие политики беспокоятся, что хранилище, которое на протяжение десятилетий считалось самым надежным в мире, может оказаться не таким уж и безопасным.
Германия обладает вторым по величине золотым запасом, 37% процентов, стоимостью 113 млрд евро, хранятся в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Эти запасы драгметалла гарантируют, что в случае необходимости Бундесбанк будет иметь доступ к средствам, которые он может обменять на доллары США (или любую другую твердую валюту).
«Сама идея, что они могу не быть в безопасности, считалась нелепой с 1945 года… до момента пару недель назад», — сказано в материале.
Но, пишет газета, как показала недавняя отмена ограничений на государственные займы, немыслимое стало осуществимым.
Беспокойство за сохранность немецких золотых запасов в США выражал, в том числе, депутат парламента от Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервиц. Еще в 2012 году он запрашивал проверку резервов, чтобы США либо взяли на себя более активную роль хранителя, либо вернули драгметалл Германии.
«Конечно, сейчас вопрос снова на повестке», — сказал Вандервиц.
Депутат Маркус Фербер, в свою очередь, также призывал проверить немецкое золото в США. «Официальные представители Бундесбанка должны лично пересчитать слитки и задокументировать результаты», — подчеркнул он.
Politico напоминает, что в прошлом идея о ненадежности золотых хранилищ США принадлежала сторонникам конспирологических теорий. Однако недавно теорию возродил Илон Маск — американский миллиардер призвал проверить наличие золота в Форт-Ноксе.