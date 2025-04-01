Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: в Германии забили тревогу из-за золотых резервов в США

Германия хранит более 100 млрд евро золотых резервов в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке, пишет газета Politico.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, некоторые немецкие политики беспокоятся, что хранилище, которое на протяжение десятилетий считалось самым надежным в мире, может оказаться не таким уж и безопасным.

Германия обладает вторым по величине золотым запасом, 37% процентов, стоимостью 113 млрд евро, хранятся в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Эти запасы драгметалла гарантируют, что в случае необходимости Бундесбанк будет иметь доступ к средствам, которые он может обменять на доллары США (или любую другую твердую валюту).

«Сама идея, что они могу не быть в безопасности, считалась нелепой с 1945 года… до момента пару недель назад», — сказано в материале.

Но, пишет газета, как показала недавняя отмена ограничений на государственные займы, немыслимое стало осуществимым.

Беспокойство за сохранность немецких золотых запасов в США выражал, в том числе, депутат парламента от Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервиц. Еще в 2012 году он запрашивал проверку резервов, чтобы США либо взяли на себя более активную роль хранителя, либо вернули драгметалл Германии.

«Конечно, сейчас вопрос снова на повестке», — сказал Вандервиц.

Депутат Маркус Фербер, в свою очередь, также призывал проверить немецкое золото в США. «Официальные представители Бундесбанка должны лично пересчитать слитки и задокументировать результаты», — подчеркнул он.

Politico напоминает, что в прошлом идея о ненадежности золотых хранилищ США принадлежала сторонникам конспирологических теорий. Однако недавно теорию возродил Илон Маск — американский миллиардер призвал проверить наличие золота в Форт-Ноксе.