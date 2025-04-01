Politico: в Германии забили тревогу из-за золотых резервов в США

Германия обладает вторым по величине золотым запасом, 37% процентов, стоимостью 113 млрд евро, хранятся в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Эти запасы драгметалла гарантируют, что в случае необходимости Бундесбанк будет иметь доступ к средствам, которые он может обменять на доллары США (или любую другую твердую валюту).