Пенсии, биометрия и SIM-карты: какие изменения ждут россиян в апреле?

Пенсии.
Социальные пенсии проиндексированы на 14,75%. По словам главы Минтруда Антона Котякова, это позволит увеличить доходы 4,2 млн человек. Повышение коснется более 3,5 млн получателей социальных пенсий и около 700 тыс. человек, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.
Автокредиты и ипотеки.
Банк России получил право устанавливать макропруденциальные лимиты в ипотечном и автомобильном кредитовании, ранее такие ограничения применялись только к необеспеченным потребительским кредитам. Эти меры направлены на ограничение выдачи рискованных кредитов. Как пояснила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, лимиты могут затронуть ипотечные кредиты с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки заемщика более 80%.
Биометрия.
Для клиентов банков упрощен процесс использования биометрии. Теперь кредитные организации не вправе требовать дополнительные документы для подтверждения личности, если располагают биометрическими данными клиента. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что это особенно важно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных регионов.
SIM-карты.
Также вступили в силу изменения в правила регистрации SIM-карт, ограничивающие количество номеров, оформленных на одного человека, до 20. Эти меры призваны бороться с мошенничеством и защитить персональные данные граждан. При подключении новых номеров оператор теперь будет обязан проверять, сколько активных сим-карт уже оформлено на абонента у себя и других операторов. Если окажется, что у пользователя их уже более 20 штук, то ему будет отказано в услуге.
Интернет-реклама.
С 1 апреля 2025 года вводится сбор с интернет-рекламы. Рекламораспространители и операторы рекламных систем будут обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода от размещения интернет-рекламы. Расчет и контроль за уплатой средств возложен на Роскомнадзор, который будет получать данные о рекламных кампаниях через операторов рекламных данных.