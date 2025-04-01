Пенсии, биометрия и SIM-карты: какие изменения ждут россиян в апреле?

Также вступили в силу изменения в правила регистрации SIM-карт, ограничивающие количество номеров, оформленных на одного человека, до 20. Эти меры призваны бороться с мошенничеством и защитить персональные данные граждан. При подключении новых номеров оператор теперь будет обязан проверять, сколько активных сим-карт уже оформлено на абонента у себя и других операторов. Если окажется, что у пользователя их уже более 20 штук, то ему будет отказано в услуге.