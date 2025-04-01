Отбор газа из ПХГ Европы упал до минимума с октября 2024 года из-за потепления

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы упал до минимума с начала отопительного сезона в конце октября 2024 года на фоне потепления, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Темпы отбора в марте на 27% превышают значения прошлого года и оказываются выше среднего показателя за все время наблюдений с 2011 года.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 30 марта, по данным GIE, составил 85 млн куб. м. Закачка выросла до 181 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для марта за все время наблюдений — 37,4 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 33,72% (на 11,41 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010—2011, 2011−2012, 2013−2014, 2015−2016, 2018−2019, 2019−2020 и 2022−2023 годов.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 74,5 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет порядка 68,4 млрд куб. м.
Текущая неделя в Европе ожидается достаточно теплой, но к выходным в центральной части региона может наступить похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в марте — 17%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале текущего года составила около $542 за 1 тыс. куб. м, а в марте — около $467.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте идут рекордными темпами для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 54% от максимума.