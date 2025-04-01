Назван богатейший житель Земли

Состояние предпринимателя сейчас оценивается в 342 миллиарда долларов. В топ-3 также вошли идущие почти вровень глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с 216 миллиардами долларов и основатель Amazon Джефф Безос с 215 миллиардами. Возглавлявший рейтинг в прошлом году владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно в 2025-м оказался только на пятом месте с состоянием в 178 миллиардов.