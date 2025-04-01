Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России

В свою очередь генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что компания ожидает привлечения средств в программу льготного лизинга в 2025 году в объеме около 15 миллиардов рублей. «Уже сейчас мы отмечаем у регионов высокий интерес к программе. Первыми к ней подключатся Республика Татарстан и Чувашская Республика», — добавил он.