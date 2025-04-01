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Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минпромторг России запустил программу льготного лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники, разработанную совместно с госкомпанией «Дом.РФ», сообщило министерство.

Источник: Правительство Хабаровского края

«Начала действовать программа льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники, разработанная Минпромторгом России и госкомпанией “Дом.РФ”… Данный инструмент поддержит отечественных производителей техники, расширит возможности для обновления парка таких машин в субъектах Российской Федерации и стимулирует привлечение частных инвестиций в экономику», — говорится в сообщении.

Программа реализуется за счет субсидируемого министерством выпуска облигаций для привлечения частных инвестиций. Средства будут направлены в виде займов лизинговым компаниям для приобретения техники в целях ее последующей реализации на льготных условиях со ставкой порядка 10%.

В Минпромторге отметили, что общий пакет программы до 2030 года составит 50 миллиардов рублей, а участие в ней примут лизинговые компании с объемом лизингового портфеля не менее 100 миллиардов рублей и высоким кредитным рейтингом, такие как «СберЛизинг», «Газпромбанк Лизинг», «Росагролизинг» и другие.

«В первую очередь поддержим регионы и муниципалитеты, обеспечим льготные условия для покупки техники первой необходимости. Рассчитываем обновить таким образом порядка 6 тыс. машин. Во-вторых, создадим дополнительный стимул для сохранения и наращивания объемов производства на наших предприятиях специализированного машиностроения. В ближайшие три года предусматриваем бюджетное финансирование на реализацию данного механизма в объеме почти 2,5 миллиарда рублей», — приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Антона Алиханова.

В свою очередь генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что компания ожидает привлечения средств в программу льготного лизинга в 2025 году в объеме около 15 миллиардов рублей. «Уже сейчас мы отмечаем у регионов высокий интерес к программе. Первыми к ней подключатся Республика Татарстан и Чувашская Республика», — добавил он.