Мифы о быстрых и легких деньгах. Как отличить реальные финансовые инструменты от мошенников

Желание получить новый источник дохода, не прикладывая особого труда и знаний — было описано еще в русских сказках. Когда Емеля сидел на печи — щука выполняла его желания. Развитие современных технологий, с одной стороны, делает нашу жизнь более удобной и благополучной. Например, открыть вклад сейчас можно менее чем за минуту. С другой стороны, за эту же минуту мошенники могут украсть наши деньги. Разбираемся, как в современном мире действительно можно быстро и легко заработать, а какие «лакомые предложения» таят опасность для нашего кошелька.