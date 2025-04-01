Мифы о быстрых и легких деньгах. Как отличить реальные финансовые инструменты от мошенников

Истории о том, как обманом из людей вытягивают честно заработанные деньги, множество. И принципы обмана меняются день ото дня. В детстве мы с интересом слушали о том, как кот Базилио и лиса Алиса обманом вытягивают у Буратино его пять сольдо. Позже, в 90-е годы, от финансовых пирамид пострадали уже тысячи и тысячи россиян. Сейчас основной опасностью для кошелька стали кибер- и телефонные мошенники: придумывая все новые и новые легенды, используя социальную инженерию они не только вытягивают из людей последнее, но и заставляют брать кредиты.
Тридцать лет назад можно было съездить на Черкизовский рынок за покупками и оставить наперсточникам все взятые с собой деньги. Были случаи, когда, пытаясь отыграться, жертвы оставались без одежды и обуви. Можно было остаться без денег и попав случайно в руки грабителей: на темных бульварах выхватывали сумки, кошельки, первые телефоны.
Сейчас случаи грабежа и нападений стали реже: наличку если и носят с собой, то незначительную, риск злоумышленников перестал оправдываться. Но с развитием технологий способов остаться без денег стало еще больше. Чтобы защититься от угроз, важно уметь считывать основные признаки обмана.
Типичные признаки финансовых схем обмана
В первую очередь, стоит отметить, что обещание быстрого и легкого заработка буквально на пустом месте — это практически всегда обман. Чтобы получить прибыль надо приложить знания, навыки и время. Даже для того, чтобы получить самое выгодное предложение от банка по вкладу, необходимо учитывать особенности того или иного предложения. В одном банке может быть чуть выше процент, но в другом идет капитализация процентов. В результате, второе предложение может принести больше прибыли.
Но это мы говорим о законных и реальных способах заработка на инвестиционных инструментах. Существуют же мошеннические схемы, которые могут маскироваться под легальные компании. Их можно вычислить по нескольким признакам:
- Отсутствие лицензии на финансовую или инвестиционную деятельность. У всех легальных финансовых организаций или брокеров есть соответствующая лицензия участника рынка. Если такого документа нет, то вкладывать деньги в этот инструмент опасно. Проверить наличие лицензии можно в реестре Центробанка.
- Отсутствие информации о команде компании. Как правило, мошенники не указывают данные о людях, которые стоят за их проектом. Это им помогает уходить от ответственности в случае, когда обман вскрывается.
- Гарантия высокой прибыли. Если вам обещают сверхдоходы без риска все потерять — не верьте. Практически все инвестиции связаны с риском. Чем выше возможная прибыль, тем выше риски.
- Спешка и давление на потенциального клиента. Чтобы поскорее завладеть деньгами потенциальной жертвы, мошенники стараются внушить, что их предложение уникально и действует строго ограниченное время. Это создает ощущение срочности и мешает принимать взвешенное и продуманное решение.
- Сложные для понимания клиента схемы. Если представитель компании в попытках убедить начать сотрудничество использует много непонятных слов и терминов, которые только сбивают с толку, то стоит как минимум взять паузу и подумать о том, что вам пытаются продать. Аферисты в таких ситуациях в ответ на вопросы потенциальных клиентов не могут доступно объяснить, куда пойдут деньги и за счет чего формируется большая прибыль. Если вы не понимаете, как работает конкретный инструмент — это повод отказаться от сделки.
- Агрессивный маркетинг. Чтобы охватить большую аудиторию и привлечь внимание максимального количества потенциальных клиентов, недобросовестные брокерские или инвестиционные компании могут применять социальные сети. Они заказывают рекламу у блогеров или сами становятся блогерами, обещая поделиться секретами успеха со всеми. Также должно насторожить, если начинающая компания организует крупные и дорогие мероприятия для презентации своих проектов.
Рассмотрим самые популярные схемы обмана в мире инвестиций.
Финансовые пирамиды
На первом месте — финансовые пирамиды. Злоумышленники забирают деньги новых вкладчиков, чтобы выплачивать обещанную высокую прибыль тем, кто присоединился к проекту раньше. Это продолжается до тех пор, пока в схему прибывают новые вкладчики. Когда новые участники перестают вступать в группу или их количество значительно сокращается, схема рушится и большая часть инвесторов остается без своих денег.
«Обращайте внимание на отсутствие прозрачности в деятельности компании, анонимность организаторов, давление на принятие быстрых решений, обещания легких денег без усилий и рисков, использование сложной терминологии для сокрытия сути схемы», — советует эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.
Поддельные инвестиционные платформы
На втором месте мы бы поставили поддельные инвестиционные платформы. Мошенники создают фейковые сайты или приложения, где пользователи якобы инвестируют деньги. Зачастую такие приложения выглядят вполне профессионально: пользователь заходит в личный кабинет с реалистичными отчетами о якобы совершенных прибыльных операциях. Это вводит в заблуждение даже опытных инвесторов. Клиентам обещают высокие доходы за счет управления активами, но в реальности никакой деятельности такие компании не ведут. Через какое-то время сайт или приложение перестает работать и деньги пользователей исчезают.
«Обещания слишком высоких процентов по финансовым инструментам или участие в криптопирамидах должны вызывать крайнюю настороженность. Ключевой признак мошенничества — нереалистично высокая доходность, значительно превышающая рыночную», — отмечает Марина Пробетс.
Фейковые ICO и криптопроекты
В последние несколько лет мошенники используют для заманивания потенциальных жертв криптовалюты и блокчейн-технологии. Здесь легенды о сверхприбыли могут быть разные — от создания фальшивых ICO (Initial Coin Offering) до организации поддельных биржевых платформ.
Самым распространенным мошенническим приемом остается телефонная социальная инженерия и онлайн-мошенничество. Злоумышленники звонят и рассылают электронные письма под видом банков, финансовых трейдеров или инвесткомпаний. Они заставляют перевести деньги со счетов на «безопасный» или создать для вас специальный аккаунт. В итоге получают ваши персональные данные или доступ к банковским счетам.
«Не стоит вкладывать деньги в проекты, не имеющие подтвержденной репутации и надежной истории», — добавила Марина Пробетс.
«В моей практике не встречались случаи создания фишинговых сайтов, копирующих дизайн известных бирж или банков, для выманивания данных банковских карт и личных сведений под предлогом инвестирования или получения высоких процентов. Но такое случается», — добавляет собеседница.
В подобных ситуациях важно проверить подлинность сайта, проверить наличие SSL-сертификата и независимые отзывы о компании. Запомните, высокая доходность всегда сопряжена с высоким риском, а уж гарантированный высокий доход без риска — это почти всегда мошенничество.
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