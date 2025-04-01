Макростатистика. Ключевая ставка, инфляция

Недельная инфляция выросла, но остается более низкой, чем в предыдущие месяцы, в условиях укрепления рубля. За прошедшую неделю (по состоянию на 24 марта) инфляция составила 0,12%, что соответствует 6,2% в пересчете на год (после коррекции на сезонность).
Чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен, необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей. В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 г.
Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Для сигнала регулятор использовал нетипичную формулировку, которая выглядит менее жесткой, чем в предыдущем пресс-релизе, но существенно более жесткой, чем нейтральная. Условия снижения ключевой ставки в пресс-релизе не обсуждаются, но сохранился акцент на возможности повышения ключевой ставки.
Банк России обозначил, что будет рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки в том случае, если снижение инфляции не будет обеспечивать достижение целевого уровня. Возврат к цели регулятор по-прежнему ожидает в 2026 году.
Следующее заседание состоится 25 апреля, и в базовом сценарии мы ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 21%. В оптимистичном сценарии (с улучшением внешних условий и усилением позитива со стороны геополитики) не исключаем, что ключевая ставка может быть снижена. Также повышенное внимание сохранится к статистике по экономической активности, кредитованию, рынку труда, сбережениям.
Рубль
На прошедшей неделе рубль незначительно укреплялся в условиях налогового периода. Вероятно, экспортеры готовились к выплатам заранее и объем их операций был ниже, чем обычно. К концу недели курс доллара вышел к уровням около 84 ₽., юаня — около 11,45 ₽
Позиции рубля оставались сильными в условиях отсутствия значимых изменений в геополитических условиях. Поддержку национальной валюте также продолжает оказывать высокая ключевая ставка.
При этом по-прежнему происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам.
Так, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках, по последним данным Банка России, в середине марта снизилась до 20,38%, что на 1,9 п.п. меньше, чем на локальном пике в середине декабря 2024 г.
Уменьшение процентных ставок происходит в условиях пересмотра ожиданий по ключевой ставке, притока средств населения в банки, снижения кредитования.
Недельная инфляция выросла до 6,2% после 3% на предыдущей неделе (с коррекцией на сезонность в пересчете на год), но остается ниже уровней предыдущих месяцев.
Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей. В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 г.
На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода.
На текущей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82−86 ₽., юаня — в коридоре 11,2−11,8 ₽
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной