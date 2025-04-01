Котяков: введение единой карты для пенсионеров потребует изменений в законах

Котяков отметил, что в РФ уже есть аналог такого единого решения — это удостоверение многодетных. Сейчас российские семьи с тремя и более детьми имеют свой QR-код, который дает возможность получать льготы на территории всей РФ. «Технологии понятны, дело в том, что такое решение за собой повлечет перекрестное финансирование между субъектами», — уточнил он, пояснив, что для ряда субъектов реализация предложения может повлечь серьезные выпадающие доходы.