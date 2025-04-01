Каким будет курс рубля 2 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Рубль немного сдал позиции сразу по завершении налогового периода, однако во вторник ослабление нацвалюты затормозилось. Юань на бирже закрепляется у 11,5, доллар на межбанке ходит чуть ниже 85. Баланс факторов при этом в целом не в пользу рубля. Локальная опора в виде фискального периода временно ушла, геополитический оптимизм гаснет, а с ним и общий сентимент к рублевым активам. Из позитива для нацвалюты стоит отметить подъем цен на нефть в район $75, однако эффект от него проявится с временным лагом в несколько недель. В пользу рубля продолжают играть продажи валюты в рамках бюджетного правила, жесткая ДКП Центробанка, меры валютного контроля. В середине недели ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар — 84−88 рублей.