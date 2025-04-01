Каким будет курс рубля 2 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи сегодня продолжил снижаться. Надежды на быстрые геополитические улучшения не оправдались, над рынком вновь довлеет неопределенность. К тому же появились очередные санкционные новости — в ЕС заявили, что начали обсуждать 17-й пакет антироссийских санкций.
Мрачный настрой на мировых площадках из-за рисков эскалации торговых войн во вторник немного разбавила позитивная макростатистика. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за март составил 51,2 п., заметно выше прогнозных 50,6 п. Производственный PMI по США сократился с февральских 52,7 п. до 50,2 п., но удержался в зоне роста (выше 50) вопреки ожидавшимся 49,8 п. В еврозоне потребительская инфляция в минувшем месяце неожиданно замедлилась до 2,2% г/г. с 2,3%.
В среду на рынках может быть волатильно. Вступят в силу новые тарифы США для международной торговли. Выйдет отчет ADP по уровню занятости в американском частном секторе. Московская биржа завтра представит данные об объеме торгов за март, Росстат — сведения по недельной инфляции.
В отсутствие позитивных драйверов осторожные настроения могут преобладать и далее. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 апреля — 2950−3100 п.
Рубль немного сдал позиции сразу по завершении налогового периода, однако во вторник ослабление нацвалюты затормозилось. Юань на бирже закрепляется у 11,5, доллар на межбанке ходит чуть ниже 85. Баланс факторов при этом в целом не в пользу рубля. Локальная опора в виде фискального периода временно ушла, геополитический оптимизм гаснет, а с ним и общий сентимент к рублевым активам. Из позитива для нацвалюты стоит отметить подъем цен на нефть в район $75, однако эффект от него проявится с временным лагом в несколько недель. В пользу рубля продолжают играть продажи валюты в рамках бюджетного правила, жесткая ДКП Центробанка, меры валютного контроля. В середине недели ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар — 84−88 рублей.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.