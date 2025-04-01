Израиль отменил все таможенные пошлины на импорт товаров из США

«По указанию Нетаньяху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката Израиль отменил все таможенные пошлины, которые до сих пор взимались с товаров из США — крупнейшего торгового партнера Израиля», — говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что после подписания министром экономики и промышленности соответствующего указа «вступит в силу поправка к постановлению о торговых пошлинах и защитных мерах, в результате чего будут отменены пошлины на весь импорт из США».