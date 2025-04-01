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Индекс РТС опускался ниже 1090 пунктов

Долларовый индекс РТС опустился ниже отметки в 1090 пунктов к вечеру 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, по данным на 16:49 по московскому времени, индекс снизился до 1 087,71 пункта. В последний раз показатель находился на этом уровне 13 февраля.

На 16:56 мск индекс РТС составлял 1 092,38 пункта.

Индекс РТС (MCX: RTSI) — композитный фондовый индекс, рассчитываемый на основе суммарной долларовой рыночной капитализации акций установленного списка эмитентов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».