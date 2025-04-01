FT: увеличение расходов Германии приводит к росту стоимости заимствований по всей еврозоне

Как сообщает Financial Times, доходность десятилетних облигаций Германии в этом месяце впервые с 2023 года приблизилась к 3%. Это привело к росту стоимости других государственных займов, так как размер немецкого долга является де-факто эталоном для европейского рынка, что вызвало опасения по поводу влияния на финансы стран с более высокой задолженностью.
Так, по данным издания, в этом месяце доходность 10-летних облигаций Франции превысила 3,6%, что является самым высоким показателем за более чем десять лет. Доходность облигаций Италии впервые с июля прошлого года достигла 4%.
Моделирование, проведенное компанией Point72 с учетом более высоких расходов на оборону, а также более высокой доходности облигаций, показывает, что без сокращения расходов в других сферах или стимулирования экономического роста соотношение долга к ВВП в Италии может вырасти до 153% к 2030 году, а во Франции — до 122% с примерно 140% и 115% соответственно.
Спреды — дополнительные расходы на заимствования, которые несут страны по сравнению с Германией, — до сих пор оставались в целом стабильными, сигнализируя о том, что рынки пока не беспокоятся о влиянии более высоких расходов на заимствования на правительства, чьи финансы более нестабильны, чем у Берлина. Евро также укрепился, что подчеркивает оптимизм в отношении ускорения экономического роста, которое помогло повысить доходность, пишет Financial Times.
Но такая финансовая напряженность может начать проявляться, если другие страны еврозоны последуют примеру Германии и будут брать кредиты, чтобы тратить больше на оборону, предупреждают некоторые управляющие фондами.
«Я думаю, что спреды также начнут расширяться, поскольку на систему будет оказываться большее давление, — заявил в интервью FT Дэвид Цан, глава отдела европейских ценных бумаг с фиксированным доходом в компании по управлению активами Franklin Templeton. — Странам с более высоким соотношением долга к ВВП и более высокой доходностью уже сейчас… будет сложнее брать кредиты».