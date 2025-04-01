FT: увеличение расходов Германии приводит к росту стоимости заимствований по всей еврозоне

Спреды — дополнительные расходы на заимствования, которые несут страны по сравнению с Германией, — до сих пор оставались в целом стабильными, сигнализируя о том, что рынки пока не беспокоятся о влиянии более высоких расходов на заимствования на правительства, чьи финансы более нестабильны, чем у Берлина. Евро также укрепился, что подчеркивает оптимизм в отношении ускорения экономического роста, которое помогло повысить доходность, пишет Financial Times.