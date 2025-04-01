ФССП ищет механизмы изъятия биткойнов в доход государства

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов вместе с другими заинтересованными структурами вырабатывает механизмы обращения в доход государства биткойнов, так как первый прецедент уже создан. Об этом сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
«Есть один прецедент, уголовное дело. В ходе уголовного дела выявлены биткойны. Сейчас мы с соответствующими полномочными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов, вырабатываем порядок, как же с этим будем работать. Пока, честно, не нашли решения», — сказал он.
Аристов пояснил, что в первую очередь необходимо законодательно установить оборот биткойнов в Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что судебные приставы открыли исполнительное производство об обращении в доход государства более 1 млрд рублей в биткойнах, принадлежавших бывшему следователю СК РФ Марату Тамбиеву, осужденному по делу о рекордной взятке в криптовалюте. Оно было возбуждено по судебному решению, согласно которому в доход государства обращаются биткойны, содержащиеся на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X.
В 2023 году Никулинский суд по иску прокуратуру постановил изъять в доход государства 1032,1 биткойна как приобретенные на неподтвержденные доходы. Балашихинский суд Московской области ранее приговорил Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Согласно выводам следствия и прокуратуры, бывший следователь в составе организованной группы вымогал взятку у членов хакерской группы Infraud Organization за прекращение их уголовного преследования и возможность скрыть криптовалюту, эквивалентную 14 млрд рублей.