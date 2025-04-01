ФССП ищет механизмы изъятия биткойнов в доход государства

«Есть один прецедент, уголовное дело. В ходе уголовного дела выявлены биткойны. Сейчас мы с соответствующими полномочными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов, вырабатываем порядок, как же с этим будем работать. Пока, честно, не нашли решения», — сказал он.